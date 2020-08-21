Спрятал тело возле мусорки: сибиряк задушил свою любимую во время ссоры

Тело женщины пролежало неделю, прежде чем его нашли. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

47-летний житель Куйбышева задушил свою 35-летнюю девушку. Тело он спрятал возле мусорных контейнеров недалеко от своего дома. Об этом КП-Новосибирск сообщили в следственном комитете Новосибирской области.

Девушку разыскивали с 10 августа как пропавшую без вести. Ее начали искать с 14 августа, а ее труп нашли через неделю после убийства.

— 18 августа около 18 часов в 24 метрах от дома № 4 квартала 14 в Куйбышеве было обнаружено тело женщины с гнилостными изменениями. По результатам экспертизы ее смерть наступила в результате удушения. 19 августа по подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1973 года рождения. На допросе он пояснил, что накануне убийства познакомился с потерпевшей, они вместе пили спиртное у него дома. В результате внезапно возникшей ссоры он ее задушил и уложил тело недалеко от своего дома. Тело было завернуто в покрывало и спрятано за сломленными ветками возле мусорных баков, — сообщила КП-Новосибирск старший помощник руководителя СУ СКР по НСО по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Следственное управление СК НСО возбудило по данному факту уголовное дело по статье «Убийство». Мужчину заключили под стражу. Свою вину он полностью признал

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