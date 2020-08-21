Власти Новосибирской области прокомментировали сообщения о минировании в судах и на почте

Утром Новосибирск снова накрыла волна сообщений о минировании. Фото: читатель КП-Новосибирск

Власти региона прокомментировали ситуацию с сообщениями о минировании и эвакуацией людей из судов, отделений почты и банков.

— 21 августа поступили массовые сообщения о минировании в регионе зданий судебной системы, налоговой службы, банковских организаций, почтовых отделений и объектов транспортной инфраструктуры. При поступлении таких сообщений проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы, входящие в оперативный штаб в Новосибирской области, обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, устанавливают отправителей сообщений. В настоящее время в уже проверенных зданиях признаков закладки взрывных устройств не обнаружено, — сообщили в аппарате антитеррористической комиссии региона.

В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений, которые проводят регламентированные мероприятия.

Ситуация находится на контроле Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова – председателя антитеррористической комиссии региона.

Напомним, при проверке зданий после сообщений о минировании 20 августа 2020 года, информация не подтвердилась, мин не было обнаружено.

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