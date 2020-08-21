«Это жесть»: сибирячке испортили ногти в салоне красоты

Девушка хотела укрепить ногти гелем, но на них снова появились трещины. Фото: revizor.nsk

Жительница Новосибирска пожаловалась на испорченные ногти в салоне красоты. Туда сибирячка пришла, чтобы убрать трещины, однако после маникюра за 1600 рублей ее ногти все равно сломались.

— Пришла я на маникюр 14 августа, на двух ногтях были трещинки. Один ноготь укрепили гелем, а второй большой палец укрепили пудрой. Мастер торопилась, сделала свою работу некачественно, много непрокрашенных элементов. Не прошло и пару часов, как ноготь треснул. В салоне мне его переделали, но в этот же день ноготь опять сломался. Тут мое терпение закончилось,— поделилась сибирячка в группе «Revizor.nsk» в «Инстаграме».

Через два дня девушка позвонила администратору салона и на встрече с ним объяснила, что ее ноготь мог сломаться из-за того, что мастер некачественно укрепила его.

За испорченный ноготь она смогла вернуть деньги. Фото: revizor.nsk

— Администратор начала оскорблять меня, говорить, что у меня плохие ногти, что я просто мошенница и хочу забрать свои деньги. Сказала, что подаст на меня в суд за клевету. А то что работа выполнено некачественно — это нормально? — удивляется девушка. Однако в итоге ей вернули 160 рублей за один сломанный ноготь. Правда, вскоре трещины появились и на втором.

Подписчики группы согласились, что ногти выполнены некачественно, но не поняли, почему девушка вообще заплатила за такую работу.

— Девочки, если вам не нравится, как вам делают, почему вы молчите и платите?

— 1600 рублей за это — полная жесть!

— Если сразу указать на ошибки, вам тут же все переделают без всяких конфликтов. Зачем молча оплачивать некачественную услугу, а потом жаловаться? — написали они в комментариях.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

— В такой ситуации нужно написать заявление руководству салону о том, что была произведена некачественная услуга. Девушка может попросить заменить услугу, снизить стоимость услуги, получить услугу в другом месте, а потребовать вернуть ей деньги — с этого салона. Также она может попросить возместить ей моральный и физический вред. Для этого она может сходить к дерматологу, чтобы он дал заключение, — рассказала КП-Новосибирск юрист Инесса Юрьевна.

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