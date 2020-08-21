«Как он блоки не заметил?»: в Новосибирске минивэн провалился в огромную яму

Машина завалилась на бок в яме. Фото: стоп-кадр.

В Кировском районе Новосибирска на улице Сибиряков-Гвардейцев минивэн «Toyota Ipsum» провалился в огромную яму в асфальте. Произошло все поздно ночью в четверг, 20 августа, недалеко от остановки «Индустриальная».

— Водитель минивэна не заметил место ремонтных работ посреди проезжей части, обозначенное дорожными знаками и фонарями и огороженное бетонными блоками. В результате его автомобиль завалился на бок в яму, — сообщили в группе «АСТ-54».

По словам подписчика, в результате ДТП никто серьезно не пострадал. На месте событий работали врачи «скорой помощи».

Рядом собралась толпа очевидцев. Фото: стоп-кадр.

Остальные подписчики группы удивились, почему водитель минивэна допустил аварию.

— Как можно было не заметить подсвеченный бетонный блок?

— Сегодня там ехала днем. Все по правилам огорожено, отлично видно.

— Блоки второй месяц стоят. Каждый день вижу их. Только что мимо проезжал, видел этот прикол. Водитель хорошо «летел», раз снес блок и улетел в яму, — написали они в комментариях.

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