Айтишник из Новосибирска устраивает квесты для соседей

Новосибирец уже второй год организовывает для соседей разные квесты. Фото: Татьяны Санарова\"Навигатор"

Новосибирец уже второй год организовывает для соседей разные квесты. Дети, подростки и взрослые исследуют город, ездят на велосипедах и путешествуют на машинах целыми семьями. Живет такой массовик-затейник в многоэтажке на улице Молодости, 17 на ОбьГЭСе, а работает в IT-сфере.

— На летних каникулах многие не знают, как организовать досуг своих детей. У родителей нашего двора таких проблем нет! Потому что здесь живет дядя Слава. Наш сосед очень скромный, даже просил не называть его фамилию. Но могу заверить, что его обожает детвора со всей округи. Он всегда находит общий язык с ребятней, знает, чем увлечь, — рассказала изданию «Навигатор» Татьяна Санарова, мама четверых детей.

Первый квест сибиряк организовал в прошлом году для местной ребятни. Дети решали задачки по истории, путешествовали по микрорайону, например, были в детской библиотеке, на почте и спасали похищенных капитанов. А этим летом дядя Слава организовал для своих соседей автоквест. В нем сибиряки участвовали уже целыми семьями. К еще более интересному велоквесту участники в возрасте от 6 до 39 лет готовились несколько месяцев: обсуждали игру на собраниях возле дома, организованными группами ездили в маленькие тренировочные велопутешествия с купанием, загоранием и вкусными обедами на костре. А сам велоквест составил 15 километров!

Новосибирцы таким разнообразным досугом очень довольны. И благодарят дядю славу за организацию таких приключений и впечатления, которые останутся с ними на всю жизнь.

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