«Ей все говорили – уходи, а она терпела»: пенсионер зарубил свою молодую жену из ревности

Погибшая сибирячка. Фото: соцсети.

Стали известны подробности жуткой расправы, которую учинил 65-летний пенсионер над своей гражданской женой, которая младше его на 25 лет. По версии следствия, он ревновал женщину, из-за чего во время очередного скандала и зарубил.

Как рассказывают соседи, ранее мужчина отсидел семь лет за убийство своей предыдущей сожительницы.

- Новую сожительницу он тоже не жалел: бил ее постоянно, мы ей говорили, что нужно уходить от него. НО она ходила с синяками и терпела побои. А ему было нужно, чтобы она покупала водку и закуску и приносила деньги в семью, - говорят соседи пары. – Зарабатывали они тем, что помогали одночельчанам: у кого-то картошку вскопают, кому-то дрова наколят.

Дом умершей сибирячки и ее мужа. Фото: личный архив.

Что происходило в тот злополучный вечер, сейчас разбираются следователи. Известно, что после содеянного мужчина закопал тело мертвой жены на огороде, а сам лег спать.

- Мы слышали сильные крики: только понять не могли, откуда они, - признаютя соседи. - Потом он всех обманывал: говорил, что жена уехала в чужой город, - вспоминают сибиряки

Тело погибшей женщины обнаружили полицейские, которые проверяли участок.

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