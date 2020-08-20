«Прыгают, играют и бегают к мамам»: в Новосибирском зоопарке показали, как подросли малыши обезьян

Малыши, которые еще недавно не слезали со спин родителей, уже вовсю исследуют свои вольеры. Фото: Владимир Габов , Андрей Поляков, Елена Черненко, Владимир Шадрин

В Новосибирском зоопарке показали, как подросли детеныши приматов. Малыши, которые еще недавно не слезали со спин родителей, уже вовсю исследуют свои вольеры. А работники зверинца шутят, что, если собрать вместе всех приматов, рожденных зоопарке с начала 2020 года, то получится самый настоящий детский сад для обезьян.

У приматов детство длится довольно долго. Фото: Владимир Габов , Андрей Поляков, Елена Черненко, Владимир Шадрин

— Если всех детенышей приматов, рожденных зоопарке с начала 2020 года, собрать вместе, то может получиться что-то вроде детского сада для обезьян. В общей сложности у нас несколько десятков малышей. В свои первые недели жизни детеныши приматов крепко держались за шерсть родителей, и ни на секунду не спускались на землю, ветки или что-то другое. Мама или папа (как, например, у игрунок) носили детей на себе. Даже во время сна малыши продолжали держаться за родителя. Сейчас период младенчества у всех наших малышей завершился. С каждым днем они становятся все более самостоятельными. Первые их прогулки были недолгими и робкими, но постепенно становились все более продолжительными. Это всегда замечательное время в жизни малышей: с одной стороны не хочется уходить далеко от мамы, но с другой стороны интересно, когда ты сам по себе, — рассказали в официальной группе Вконтакте Новосибирского зоопарка.

Детеныши некоторых видов остаются с родителями в течение нескольких лет. Фото: Владимир Габов , Андрей Поляков, Елена Черненко, Владимир Шадрин

Сейчас подросшие детеныши уже активно изучают свои вольеры, учатся общаться с сородичами. Они бегают, прыгают, играют, и при этом периодически подбегают к своим мамам.

Малыши лемуры любят кататься на спине родителей. Фото: Владимир Габов , Андрей Поляков, Елена Черненко, Владимир Шадрин

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в зоопарке подрастают малыши манулы и хорьки-альбиносы фуро. Манулята появились на свет в июне этого года, а фуро чуть раньше — в мае. Сейчас малыши уже активно осваивают свои вольеры, с интересом познавая окружающий мир. Не так давно посетителям показали также детенышей выдры: у них открыты глаза и появились первые молочные зубы. Уже скоро они будут интересоваться тем, что происходит за пределами их логова, осваивать вольер, учиться плавать в бассейне

Сейчас подросшие детеныши уже активно изучают свои вольеры, учатся общаться с сородичами. Фото: Владимир Габов , Андрей Поляков, Елена Черненко, Владимир Шадрин

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