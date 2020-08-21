Погода в Новосибирске на 21 августа 2020 года: синоптики рассказли, чего ждать

В Новосибирске будет пасмурно, но без дождей, прогнозируют синоптики. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске 21 августа 2020 года будет по-прежнему прохладной, дождей синоптики не обещают.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +22-24 градуса, ночью — +14-16. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +15-20 градусов, по юго-востоку области до +25. Сибиряков ждут переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 16.

«Яндекс Погода» прогнозирует пасмурную погоду, днем облачно с прояснениями, температура максимум составит +19 градусов тепла.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru