Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 21 августа 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

Наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 21 августа 2020 года расскажет о ситуации в регионе Фото: Андрей АБРАМОВ

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области расскажет о ситуации в регионе на 21 августа 2020 года. По данным оперштаба, в Новосибирской области наблюдался самый низкий показатель за два месяца по числу заболевших: за последние сутки коронавирус зарегистрировали у 44 человек.

— В регионе зарегистрирован всего 10 819 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из числа зараженных — 657 детей. В настоящее время было выписано с выздоровлением уже 9 527 пациентов. Всего от болезни скончались 329 пациентов, — сообщил оперштаб Новосибирской области.

В отделениях интенсивной терапии находятся 52 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 10 пациентов. Под медицинским наблюдением в регионе находится 645 человек. Медицинские работники провели 381 806 тестов на коронавирус.

Картараспространения коронавируса

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