Мэр рассказал, как в Новосибирске будут бороться с воровством в общественном транспорте

Мэр рассказал, планируется ли введение в Новосибирске единого проездного билета на общественный транспорт и зачем это нужно. Фото: Андрей АБРАМОВ

Мэр Анатолий Локоть рассказал, планируется ли введение в Новосибирске единого проездного билета на общественный транспорт и зачем это нужно. По словам главы города, такое нововведение позволяет увеличивать прибыль от работы транспорта.

— Мы сегодня двигаемся в направлении приведении в порядок всех расчетов, которые сегодня существуют в общественном транспорте Новосибирска. Мы движемся к тому, чтобы была возможность расплачиваться безналично у нас в транспорте. При этом это не исключает возможности использования наличных, но дает куда более удобную и выгодную альтернативу. Сейчас у нас эта система еще не введена в обращение полностью, но мы постараемся, чтобы безналичный расчет был введен максимально широко. Безусловно, безналичный расчет — это намного более контролируемо, каждый шаг можно отследить через валидатор. А это, в свою очередь, очень затрудняет возможность различных махинаций с «черным налом». Поскольку, при «живых» деньгах порой бывает так, что не все средства идут в официальный отчет, что-то остается, грубо говоря, на дне сумки, — рассказал Анатолий Локоть в эфире радио КП-Новосибирск.

Глава города также отметил, что с момента введения этой системы в Новосибирске, прибыль общественного транспорта увеличилась на 15%.

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