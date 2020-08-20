Вышел из дома и пропал: в Новосибирске ищут 41-летнего мужчину в зеленой ветровке

В Новосибирске ищут 41-летнего Сергея Александровича Логинова. Фото: "Лиза Алерт"

В Новосибирске ищут 41-летнего Сергея Александровича Логинова. Мужчина вышел из дома и пропал 16 августа — с этого момента его местонахождение остается неизвестным. О том, куда и зачем он мог пойти никто не знает. Новосибирца ищет полиция и волонтеры.

— Приметы: рост 176 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы с сединой, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в темно-зеленую ветровку, серую футболку, синие спортивные трико и черные туфли.

Поисковики также отмечают, что новосибирец может заблудиться в городе, быть дезориентированным и нуждаться в медицинской помощи.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Сергей Александрович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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