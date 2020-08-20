Мэрия проконтролирует, чтобы на улице Кирова больше не было грязевых рек

Мэрия взяла на контроль ситуацию с реками грязи на улице Кирова. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

Мэрия взяла на контроль ситуацию с реками грязи на улице Кирова. Напомним, об этой проблеме рассказали новосибирцы в соцсетях, сняв на видео, как после дождя 14 августа на дорогу со стройплощадки полился поток грязи.

На этой территории строят 25-этажный отель. Мэрия распорядилась принять меры в отношении застройщика, чтобы такие инциденты больше не повторялись. Этот вопрос уже проработали и в администрации Октябрьского района.

— В рабочем порядке проработан вопрос с застройщиком о необходимости приведения территории, указанной в сообщении, в надлежащее санитарное состояние и недопущении повторных нарушений, — пояснили в администрации.

Сейчас, по словам администрации, территорию уже привели в порядок.

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