Под Новосибирском подросток погиб от удара током: в его смерти обвиняют бабушку

Под Новосибирском бабушка случайно убила своего внука. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Под Новосибирском бабушка случайно убила своего внука: подросток умер от удара током. 70-летнюю сибирячку обвиняют в причинении смерти по неосторожности, расследование по этому уголовному делу уже завершено.

— По версии следствия пенсионерка еще 35 лет назад купила водяной электронасос, с помощью которого она поливала огород. Тем не менее, известно, что женщина пренебрегала правилами безопасности при его использовании, и насос пришел в непригодное состояние. В июне этого года, утром пенсионерка вместе со своим 16-летним внуком пошла на берег реки Чаус в Колыванском районе. Она сказала мальчику установить на реке на пенопластовый поддон этот насос. Когда женщина включила в розетку удлинитель, произошло замыкание токопроводящих жил сетевого кабеля на корпус насоса и мальчика сильно ударило током. Подросток скончался на месте, — сообщили в СУ СК по Новосибирской области.

Сейчас уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ уже было передано для рассмотрения в суд.

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