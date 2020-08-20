Акция «Наш флаг - наша гордость» стартовала в Новосибирской области

Организаторы акции надеются охватить все районы Новосибирской области. Фото предоставлено Центром патриотического воспитания Новосибирской области.

С 17 по 22 августа в Новосибирской области проходит региональная акция «Наш флаг - наша гордость», организованная Центром патриотического воспитания Новосибирской области. Участникам предлагают рассказать об уникальности своей малой родины - города, района, села, об интересных местах, людях, событиях.

- Подобное мероприятие мы проводим впервые. Идея заключается в том, чтобы жители Новосибирской области смогли поделиться любовью к своей малой родине, рассказав о культуре, людях, уникальных природных объектах своего муниципального района или городского округа. Данная акция приурочена ко Дню российского флага, - рассказала эксперт отдела информационно-пропагандистской и учебно-методической деятельности Центра патриотического воспитания НСО Анна Минервина.

Согласно правилам акции «Наш флаг - наша гордость» участникам нужно написать пост, начинающийся со слов «Я люблю свой район/город…». Далее следует опубликовать этот текст вместе с фото, на котором изображен флаг муниципального района или городского округа и флаг России, на своей странице в социальных сетях. При этом в посте следует указать хештег #НашФлагНашаГордость54, #НашФлагНашаГордость. По ним организаторы будут находить участвующие в акции работы.

- Мы также просим всех заинтересовавшихся жителей приглашать к участию своих друзей. Будет очень здорово, если получится охватить все районы Новосибирской области, чтобы 22 августа собрать воедино все признания в любви к своей малой родине, - отметила Анна Минервина.