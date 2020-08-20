Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Общество

Акция «Наш флаг - наша гордость» стартовала в Новосибирской области

Участникам предлагают рассказать о своем районе в соцсетях
Михаил ГлотовМихаилГлотов
КомментироватьОставить комментарий
Организаторы акции надеются охватить все районы Новосибирской области. Фото предоставлено Центром патриотического воспитания Новосибирской области.

Организаторы акции надеются охватить все районы Новосибирской области. Фото предоставлено Центром патриотического воспитания Новосибирской области.

С 17 по 22 августа в Новосибирской области проходит региональная акция «Наш флаг - наша гордость», организованная Центром патриотического воспитания Новосибирской области. Участникам предлагают рассказать об уникальности своей малой родины - города, района, села, об интересных местах, людях, событиях.

- Подобное мероприятие мы проводим впервые. Идея заключается в том, чтобы жители Новосибирской области смогли поделиться любовью к своей малой родине, рассказав о культуре, людях, уникальных природных объектах своего муниципального района или городского округа. Данная акция приурочена ко Дню российского флага, - рассказала эксперт отдела информационно-пропагандистской и учебно-методической деятельности Центра патриотического воспитания НСО Анна Минервина.

Согласно правилам акции «Наш флаг - наша гордость» участникам нужно написать пост, начинающийся со слов «Я люблю свой район/город…». Далее следует опубликовать этот текст вместе с фото, на котором изображен флаг муниципального района или городского округа и флаг России, на своей странице в социальных сетях. При этом в посте следует указать хештег #НашФлагНашаГордость54, #НашФлагНашаГордость. По ним организаторы будут находить участвующие в акции работы.

- Мы также просим всех заинтересовавшихся жителей приглашать к участию своих друзей. Будет очень здорово, если получится охватить все районы Новосибирской области, чтобы 22 августа собрать воедино все признания в любви к своей малой родине, - отметила Анна Минервина.