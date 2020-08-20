Погода в Новосибирске на выходные 22 и 23 августа 2020 года: синоптики рассказали, чего ждать сибирякам

В Новосибирск пришла дождливая погода. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на выходные 22 и 23 августа 2020 года будет дождливой. Температура ночью упадет до +4 градусов, но заморозки маловероятны. Синоптики обещают грозы и шквалистый ветер, местами возможен град.

- Погода становится ближе к осенней из-за циклона, пришедшего к нам из Зауралья. Холодный атмосферный фронт принес обильные осадки, на днях выпал первый град. Однако вероятность повторения града на выходных - очень низкая, - рассказал КП-Новосибирск пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

По данным Западно-Сибирского УГМС:

22 августа в Новосибирске температура днем составит +21…+22 градуса, ночью +10…+12 градусов. В Новосибирской области днем +20…+25 градуса, ночью +8…+13 градусов, местами до +4..+9 градусов. Облачно, местами ливни и грозы. Ветер шквалистый, в порывах до 16 м\с.

23 августа в Новосибирске температура днем составит +22…+24 градуса, ночью +11…+13 градусов. В Новосибирской области днем +20…+25 градуса, ночью +8…+13 градусов, местами до +4..+9 градусов. Облачно, местами ливни и грозы. Ветер шквалистый, в порывах до 16 м\с.

По информации «Гисметео»:

22 августа в Новосибирске температура днем составит +15…+19 градусов, ночью +14 градусов. Облачно, местами ливни и грозы. Ветер сильный, в порывах до 12 м\с.

23 августа в Новосибирске температура днем составит +13…+22 градуса, ночью +14 градусов. Облачно, местами ливни и грозы. Ветер шквалистый, в порывах до 11 м\с.

«Яндекс.Погода» сообщает:

22 августа в Новосибирске температура днем составит +15…+20 градусов, ночью +12…+14 градусов. Облачно, небольшой дождь. Ветер слабый, около 5 м\с.

23 августа в Новосибирске температура днем составит +21 градус, ночью +12 градусов. Пасмурно, без осадков. Ветер слабый, около 1 м\с.

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