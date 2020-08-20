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Монеты из драгоценных металлов в Банке Акцепт!

В Банке Акцепт большой выбор монет из драгоценных металлов. Они могут стать украшением любой коллекции или памятным подарком.

Вы можете выбрать монету любой представленной тематики:

• произведения известных художников и скульпторов;

• религия (с изображениями ликов святых и икон);

• монеты-символы (к свадьбе, на счастье и т.п.).

Каждая монета имеет идентификационный сертификат, специальную упаковку или подарочный футляр.

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Монеты Вы можете приобрести или заказать в офисах Банка Акцепт. Обращаем Ваше внимание на то, что для покупки монет необходимо иметь при себе паспорт.

Актуальную информацию о наличии и стоимости монет Вы можете уточнить по тел.: 8-800-100-27-37, а также в офисах и на akcept.ru.

Акционерное общество «Банк Акцепт» - региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года будет отмечать 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

ул. Советская, 14, пл. Маркса, 7, пр. Дзержинского, 14/3, ул. Б. Хмельницкого, 60/2, ул. Титова, 31, мкрн Горский, 60, ул. Героев Труда, 18/2, Краснообск, ул. Центральная, 2«б», Бердск, ул. Островского, 53/1, Искитим, ул. Комсомольская, 19«б», Куйбышев, ул. Папшева, 4

тел. 8-800-100-27-37,

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