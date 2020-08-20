Ищут по всей России: в Новосибирске пропавшего особенного мальчика не могут найти месяц

Олега Иванова ищут с 1 июля. Фото: "Лиза Алерт"

Пропавшего в Новосибирске 14-летнего Олега Иванова волонтеры начали искать по всей России. Ориентировки с фото мальчика появились на страницах поискового отряда «Лиза Алерт» в Омской, Саратовской, Пермской, Кемеровской и других областей.

— Обычная практика для нашего поискового отряда, когда информирование внутри региона и поисковые мероприятия не дают какого-то результата, то мы делаем оповещаем без вести пропавшем по всем регионам, где есть наш отряд. Мы не исключаем вероятность, что мальчик покинул пределы Новосибирской области, — рассказала КП-Новосибирск руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских. Волонтеры предполагают, что, возможно, мальчик покинул родной регион с чьей-то помощью.

Напомним, пропавшего подростка не могут найти почти два месяца. Он исчез 1 июля, когда гулял со своим отцом между улицами Выборная и Золотодолинская. Из-за особенностей развития мальчик боится людей и плохо разговаривает. За информацию, которая поможет в поисках ребенка, объявили вознаграждение.

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