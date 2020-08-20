В Новосибирске за сутки коронавирусом заболели 44 человека — за два месяца это самый низкий показатель

Оперштаб НСО сообщил о рекордно низкой заболеваемости за два последних месяца.
Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
В четверг, 20 августа, в оперативном штабе правительства региона сообщили о еще 44 заболевших коронавирусом за сутки — пока что это рекордно низкий показатель за два месяца. За это же время выздоровело еще 69 человек.
— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 10 819 человек, из них — 657 детей. 9 527 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались всего 315 человек, — рассказали в оперативном штабе.
В отделениях интенсивной терапии находятся 58 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 12 пациентов
Сейчас в детской больнице №3 лежат 27 детей: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у которых диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 1107 взрослых пациентов.
Всего в Новосибирской области провели 381 806 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 645 жителей региона, 34 344 человека сняты с меднаблюдения.
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