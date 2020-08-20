В Новосибирской области от коронавируса умерли еще пять человек: что мы о них знаем

За сутки умерли еще 5 человек в НСО. Фото: Артем КИЛЬКИН

В четверг, 20 августа, стало известно о том, что за последние сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались еще 5 пациентов инфекционного госпиталя. Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства.

— Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 63 года, 67 лет, 70 лет, 79 лет и 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 329 человек., — рассказали в оперштабе.

Сейчас в реанимации находятся 52 человека, подключены к аппаратам ИВЛ 10 пациентов.

С начала эпидемии коронавирусом заболели 10 819 человек, в том числе инфицированы 657 детей. Выздоровели 9 527 пациента.

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