В НГУ студентов и пожилых преподавателей рассадят по разным классам

Студенты будут находиться в одной аудитории, а лекции им будут читать из другой. Фото: Михаил Федорук https://www.facebook.com/mifester

Ректор НГУ Михаил Федорук рассказал, как будут устроены занятия у студентов в университете с 1 сентября. Лекции, которые читают преподаватели старшего возраста, будут проходить в необычном формате.

— Эти люди – золотой фонд университета, будем к ним относится очень бережно. По желанию преподавателей из группы риска мы организуем работу без очного контакта со студентами. Это будет либо полностью дистанционный формат, когда преподаватель будет вести лекции удаленно, либо синхронный, когда преподаватель будет находиться в соседней аудитории наедине с камерой, а лекция будет в онлайн-формате транслироваться студентам, — рассказал Михаил Федорук на своей странице в «Facebook». При этом студенты будут находиться в аудитории.

Напомним, ранее стало известно, что в одном из общежитий НГУ откроется обсерватор для иностранных студентов. Туда они будут помещаться на две недели.

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