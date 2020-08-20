Футболисты «Новосибирска» разгромили барнаульское «Динамо» под дождем

Новосибирцы выиграли со счетом 1:0. Фото: группа ФК «Новосибирск»

Футбольный клуб «Новосибирск» вырвал победу у барнаульского «Динамо» со счетом 1:0. Матч прошел на новосибирском стадионе, игру футболистам осложнял дождь. Победный гол забил на 62-й минуте защитник Сергей Косицын.

— Трудная победа. Первые пять-шесть игр не стоит ждать стабильности, нас будет бросать то в жар, то в холод. Думаю, со временем все уляжется. Перед нами поставили задачу пройти как можно дальше в Кубке, — рассказал изданию «ЧС-Инфо» главный тренер «Новосибирска» Сергей Кирсанов.

Болельщиков на арену пока что не пускают, но они собрались у ворот и устроили громкую поддержку любимой команде.

«Новосибирск» прошел на следующую стадию турнира — 1/64 финала. 2 сентября они померятся силами с «Зенитом» из Иркутска.

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