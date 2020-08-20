«А вдруг его перепродали?»: сибирячка ищет рыжего кота с чипом

Кот Шалом пропал после того, как его привезли заводчику на вязку. Фото: предоставлено героиней публикации

Жительница Новосибирска ищет рыжего кота мейн-куна. У породистого красавца кличка Шалом, но откликается также на Шелли. Хозяйка купила его у заводчика по договору с условием, что, когда кот подрастет, его отдадут на вязку с кошкой. Вот только после этого Шалом куда-то исчез. Кот чипирован, но по чипу его, как по навигатору, найти нельзя.

— Один раз заводчик привозил свою кошку ко мне, но коты не повязались. Через неделю он предложил привезти Шалома к нему. Я разрешила взять на два дня, но они прошли, а кота все нет. Я несколько дней требовала вернуть Шалома домой, и только через неделю заводчик в очень грубой форме сказал, что кот давно сбежал! Причем не с его квартиры, а с дачи возле Бердска, куда его отвозить я не разрешала, — рассказала КП-Новосибирск хозяйка животного.

Три дня женщина пытается сама отыскать питомца. Фото: предоставлено героиней публикации

Теперь заводчик не отвечает на звонки и игнорирует сообщения сибирячки. Почему он не захотел отдавать животное, она только догадывается.

— Считаю, что это афера. Заводчик мне вернул сумму за пропавшего кота, но деньги мне не нужны, Шалом — это член нашей семьи. В версию о том, что он сбежал, я слабо верю. Скорее всего, заводчик его перепродал. Ведь кот очень красивый, породистый, — рассказала хозяйка.

Женщина надеется на помощь новосибирцев и пытается разыскать Шалома через соцсети. Если вы хотите помочь, просьба позвонить по номеру 8-913-953-89-14.

Возможно, рыжего красавца могли перепродать. Фото: предоставлено героиней публикации

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