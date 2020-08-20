«Положили перед ним камни»: в Новосибирске из-за троих детей едва не сошел с рельсов поезд

Из-за школьников электричка едва не сошла с рельсов. Фото: УТ МВД по СФО.

В Новосибирске трое школьников чуть не пустили под откос электричку. Инцидент произошел возле станции Морозово.

Дети положили на рельсы перед поездом камни, бутылки и две половины шпал. Машинисту пришлось экстренное затормозить, чтобы не наехать на них. Поезд с рельсов не сошел, но шалость без последствий не обошлась: мусор повредил головной вагон электрички.

Дети положили камни, бутылки и шпалы перед поездом. Фото: УТ МВД по СФО.

— В ходе проверки информации сотрудники транспортной полиции установили, что к происшествию причастны трое школьников от 7 до 9 лет. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с детьми беседу, в отношении их родителей составили протоколы по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) — сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по НСО.

Случай рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних. Фото: УТ МВД по СФО.

Все материалы были переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Опекуны теперь должны возместить материальный ущерб, причиненный их чадами.

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