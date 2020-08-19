Летать уже не модно? В новосибирском метро прокатилась утка

В Новосибирском метро прокатился неожиданный пернатый пассажир — селезень. Фото: Кадр из видео

В Новосибирском метро прокатился неожиданный пернатый пассажир — селезень. Как рассказывают сибиряки, снявшие птицу на видео, ее хозяйка приехала с ней в город на электричке.

— На станции Речной вокзал в вагон зашла женщина с селезнем. Там рядом вокзал, мне рассказали, что она приехала с птицей на электричке. Те, кто ехал вместе с ней, говорят, что весь час с лишним пути селезень по вагону гулял, — рассказал КП-Новосибирск автор ролика Михаил Черноусов.

В заполненном вагоне метро, однако, птице так разгуляться не удалось. Тем не менее, на кадрах ролика, снятого сибиряком, видно, что столь необычный гость пассажиров метро равнодушными не оставил. Люди обступили селезня и с интересом его разглядывали.

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