«Звонил жене, сказал, что скоро будет»: в Новосибирске ищут мужчину с шрамами на бровях, не вернувшегося с работы

В Новосибирске ищут 52-летнего Евгения Викторовича Седых. Фото: "Лиза Алерт"

В Новосибирске ищут 52-летнего Евгения Викторовича Седых. Мужчина не вернулся домой после того, как съездил устраиваться на новую работу. Вечером 12 августа он позвонил жене и сказал, что уже ждет транспорт на остановке и скоро будет. Но до дома сибиряк так и не добрался.

— Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы с проседью, голубые глаза. У мужчины деформирована переносица и есть шрамы на бровях, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в черную майку с белыми иероглифами, черные спортивные штаны и темно-синие кроссовки.

Сейчас полицейские опрашивают сотрудников компании, куда устраивался на работу пропавший мужчина, а также общаются с его друзьями, которые ездили туда вместе с ним.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Евгений Викторович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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