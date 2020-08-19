В Новосибирске «Тойота» сбила 8-летнего мальчика на самокате: ребенок в больнице

Вечером, 19 августа, в Новосибирске иномарка сбила мальчика на самокате. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Вечером, 19 августа, в Новосибирске иномарка сбила мальчика на самокате. Ребенок попал в больницу.

— Сегодня, около восьми часов вечера, 27-летний водитель автомобиля «Toyota Vista Ardeo» ехал дворами со стороны дома Лесосечная,5 в сторону улицы Экваторная и, у дома №7 по улице Лесосечная он сбил ребенка, который катался на самокате и выехал из двора дома№5, — сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшего 8-летнего мальчика передали врачам скорой помощи, его отвезли в больницу с различными травмами. На месте ДТП работал экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего будут установлены позже.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала об аналогичном случае, произошедшем в Новосибирске 17 августа. Там, в Центральном районе иномарка сбила 12-летнего подростка на самокате. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами головы и коленного сустава.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске иномарка сбила мальчика на самокате: ребенок в больнице

Мальчика увезли в больницу с сотрясением мозга (подробнее).