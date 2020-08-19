Последствия грозы в Новосибирске 19 августа 2020 года: из-под земли забил фонтан

Новосибирцы выкладывают в сеть видео с последствиями сильного ливня. Фото: Кадр из видео

Новосибирцы выкладывают в сеть видео, на которых запечатлены последствия грозы в Новосибирске 19 августа 2020 года. Сибиряки засняли, «фонтан» появившийся на проспекте Димитрова.

— На проспекте Димитрова после ливня из-под земли забил фонтан, — цитирует очевидцев паблик «АСТ-54».

А в доме на улице Кошурникова испытание природы не выдержали ливневки, установленные на крыше. С них вода полилась буквально водопадом.

Отметим, что по прогнозам синоптиков, осадки будут сопровождать новосибирцев еще несколько дней. Как сообщили в Гидрометцентре России, в ближайшие дни в НСО возможна переменная облачность, кратковременные дожди, температура воздуха будет составлять 22-23 градуса тепла, ветер будет дуть со скоростью 3-5 метров в секунду, атмосферное давление будет удерживаться на отметке примерно в 741-742 миллиметра ртутного столба.

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