Около «Роял Парка» собрались пожарные машины: рассказываем, что произошло

Вечером 19 августа к торговому центру «Роял Парк» в Новосибирске съехалось много пожарных машин. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Вечером 19 августа к торговому центру «Роял Парк» в Новосибирске съехалось много пожарных машин. Очевидцы происходящего успели сфотографировать это, позже снимки попали в сеть. Там было серьезное задымление в вентиляционной шахте.

Очевидцы происходящего успели сфотографировать это, позже снимки попали в сеть. Фото: "Инцидент Новосибирск"

— Диспетчеру сообщение о задымлении в торговом центре, в 19:36 туда выехали пожарно-спасательные подразделения. На месте выяснилось, что задымление произошло в вентиляционной шахте ресторана на третьем этаже. Возгорания там обнаружено не было, посетителей ТЦ не эвакуировали, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В МЧС сообщили, что там произошло задымление. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В МЧС также пояснили, что большое количество пожарных машин около торгового центра обусловлены тем, что он является крупным объектом и имеет особый ранг пожара.

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