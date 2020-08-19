Новосибирец чуть не погиб, пытаясь залезть через окно в комнату

Сибиряк полез из кухни в комнату и не удержался. Фото: Анна ПАШАГИНА
На прошлых выходных, 15 апреля, 50-летний мужчина упал со второго этажа. Несчастный случай произошел в Дзержинском районе. Как рассказывают соседи, сибиряк был сильно пьян.
— Он сидел на кухне вечером, выпивал. Видимо его и пробило на подвиги. Решил через окно кухни залезть в окно комнаты, где живет, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница.
По словам соседей, в этой квартире хозяева сдают комнаты. Они клянутся, что мужчина тихий и спокойный. В те выходные первый раз пару рюмок опрокинул. Полез из одного окна в другое и сорвался вниз.
Жители дома тут же вызвали скорую помощь. «Человека-паука» отвезли в больницу. При осмотре обнаружили сотрясение головного мозга, сильные ушибы по всему телу. Мужчина чудом оказался жив.
Сейчас он находится под наблюдением врачей и, скорей всего, больше никогда не притронется к алкоголю.
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