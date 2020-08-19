Фото и видео грозы в Новосибирске 19 августа 2020 года: лучшие кадры разгула стихии

Показываем лучшие фото и видео грозы в Новосибирске 19 августа 2020 года. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Показываем лучшие фото и видео грозы в Новосибирске 19 августа 2020 года. Непогода бушует в Новосибирске уже несколько дней. Сегодня, около девяти часов вечера снова началась гроза и сильный ливень.

Показываем лучшие фото и видео грозы в Новосибирске 19 августа 2020 года. Фото: Виктория МИНАЕВА

Из-за сильного дождя на дорогах снова образовались лужи, а потоки машин начали образовывать пробки. Отметим, что синоптики заранее прогнозировали такое развитие событий. Как сообщали в Западно-Сибирском Гидрометцентре, сегодня, во второй половине дня обещали кратковременные дожди, грозы. Скорость ветра достигает 6-11 метров в секунду, местами его порывы до 18 метров в секунду.

Напомним, после ливня, обрушившегося на город вчера, люди начали выкладывать в сеть видео затопленных улиц. В сети, многие горожане отмечают, что во время непогоды для нашего города такая проблема уже типична. Кроме того, вчера в городе помимо дождя прошел еще и град.

После дождя небо стало таким красивым, что невозможно удержаться от фото. Фото: Виктория МИНАЕВА

Непогода бушует в городе уже несколько дней. Фото: Виктория МИНАЕВА

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