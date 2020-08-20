Погода в Новосибирске на 20 августа 2020 года: берем зонтики и ветровки

Погода постепенно сменяется на осеннюю. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске 20 августа 2020 года будет прохладной, синоптики обещают сильный ветер и дождь.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +20-22 градуса, ночью — +12-14. Ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшой дождь, ночью — дождь с грозой. Ветер западный 8-13 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +15-20 градусов, по востоку области +25. Сибиряков ждут переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер западный со скоростью 8-13 метров в секунду, местами порывы до 22.

«Яндекс Погода» прогнозирует утром небольшой дождь, днем облачно с прояснениями, температура днем составит +19-20 градусов.

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