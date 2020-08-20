Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 20 августа 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

В Новосибирской области коронавирус обнаружили еще у 51 человека. Фото: Артем КИЛЬКИН

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области расскажет о ситуации в регионе на 20 августа 2020 года. За последние сутки у 51 человека диагностировали коронавирус, выздоровели 73 пациентов, умерли 5 человек.

— В регионе зарегистрирован всего 10 775 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из числа зараженных — 656 детей. В настоящее время было выписано с выздоровлением уже 9 458 пациента. Всего от болезни скончались 306 пациентов, — сообщил оперштаб Новосибирской области.

В отделениях интенсивной терапии находятся 60 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 11 пациентов. Под медицинским наблюдением в регионе находится 556 человека. Медицинские работники провели 377 692 тестов на коронавирус.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

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