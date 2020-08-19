В Первомайке появится новый детский садик с яслями на 220 детей

Совсем скоро садик начнет работать. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Хорошая новость для мама и пап, которые живут в Первомайском районе: уже совсем скоро там на откроется детский сад №35, который строят на улице Тельмана :

- Мы планируем ввести этот детский садик в октябре – готовность высокая, отделочные работы уже в завершающей стадии, идет благоустройство прилегающей территории. Фактически это новое здание, а юридически – второй корпус уже работающего учреждения «Непоседа». Раньше на этом месте был старый садик 1971 года постройки, рассчитанный на 110 детей. Новый будет вмещать 220 ребятишек – в два раза больше. Это один из десяти детских садов, которые будут сданы и начнут работу в этом году, – отметил мэр Анатолий Локоть.

Мэр Анатолий Локоть проконтролировал строительство. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Напомним, строительство началось в августе 2019 года. В новом трехэтажном корпусе площадью 5 тысяч квадратных метров планируют организовать 12 групп, четыре их них – ясельные.

Ввод в эксплуатацию нового здания полностью обеспечит центральную часть Первомайского района местами в дошкольных образовательных учреждениях, в том числе – ясельными.

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