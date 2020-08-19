В Краснообске Губернатор проконтролировал строительство ледовой арены, ремонт в больнице и школе

Губернатор Андрей Травников проконтролировал исполнение своих поручений в Краснообске. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников проконтролировал исполнение своих поручений в Краснообске. Он проверил, как идут работы на трех объектах: Ледовой арене, школе и ЦРБ.

— В 2018 году я пообещал жителям Краснообска решить три важных вопроса: построить новую школу, завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной и провести работы по реконструкции поликлиники. Из двух крупных объектов два — школу и ФОК — мы сдаем уже 10 сентября. Уже видна финишная прямая решения этих вопросов, — отметил Губернатор.

Арена с искусственным льдом — один из социальных долгостроев Новосибирской области. Строить его начали еще в 2012 году в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы». Остановили стройку в 2014 году и возобновили только в 2018 по поручению Губернатора. Завершение долгожданного спортивного объекта — один из наказов жителей Краснообска депутатам Законодательного Собрания региона. Полностью закончить этот объект планируют уже осенью. После этого там начнет работать Школа олимпийского резерва по хоккею с шайбой. Кроме того, площадка станет домашней ареной для местного хоккейного клуба «Колосс», в котором тренируется свыше 180 детей и подростков.

Полностью закончить ледовую арену объект планируют уже осенью. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

В этом же году начнет работать в Краснообске и общеобразовательная школа. Гимназию начали строить в 2019 году, сейчас работы уже почти закончены. Школа на 1100 мест возводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Занятия в ней должны будут начаться с января.

В этом же году начнет работать в Краснообске и общеобразовательная школа. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

Полным ходом идет и решение вопроса по реконструкции поликлиники ЦРБ. В прошлом году там, в рамках национального проекта «Здравоохранение», был осуществлен капремонт детской поликлиники и входной группы взрослой поликлиники ЦРБ. Губернатор отметил, что это позволило не только создать комфортные условия для пациентов, но и снизить нагрузку на врачей, а также сократить очереди. Однако это не значит, что еще один корпус строиться не будет. Такая возможность есть: стартует новая федеральная программа по модернизации первичного медицинского звена.

Полным ходом идет и решение вопроса по реконструкции поликлиники ЦРБ. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

— Сейчас уже заявлено строительство поликлиники. Наша задача с депутатами Заксобрания — добиться, чтобы она попала в первый этап реализации, который начинается 1 января 2021 года, — подчеркнул Андрей Травников.

В новом корпусе, который свяжут с действующей поликлиникой галереей-переходом, планируется разместить женскую консультацию, рентген-диагностическое отделение, кабинеты врачей специалистов, дневной стационар, физиотерапевтическое отделение с залом лечебной физкультуры, отделение профилактики, клинико-диагностическую лабораторию, бактериологическую лабораторию, диагностические кабинеты.

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