Андрей Панферов: «Наш принцип - реальные дела по повышению качества жизни людей»

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Главным приоритетом, по словам Панферова, остается забота о жизни и здоровье людей. Поэтому с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции, при проведении выборов будет обеспечена безопасность избирателей и членов участковых избирательных комиссий. Всем будут выданы одноразовые ручки, макси и перчатки, также будут предоставлены антисептики .

Также зампредседателя считает, что выборы должны пройти максимально цивилизованно, открыто и честно.

- Главный приоритет нашей работы - близость и открытость перед гражданами, справедливость, защита интересов каждого жителя Новосибирской области. Наш принцип — реальные дела по повышению качества жизни людей. Главная задача всех, кто состоит в «Единой России» - эффективная командная работа на результат. В предстоящих выборах примут участие 12 политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Родина», «Новые люди», «За правду», Справедливая Россия, Партия Роста, Партия пенсионеров, «Зеленые», Коммунисты России, Партия прямой демократии. Все политические силы – должны понимать, что это чрезвычайно важный этап сохранения условий для политической стабильности, которая необходима для развития экономики региона и обеспечения повышения уровня благосостояния новосибирцев. Всем необходимо подняться над интересами узких политических групп: и сторонникам, и оппонентам – нужно сплотиться для решения стратегических задач, а не руководствоваться сиюминутной выгодой, работать в интересах Новосибирской области, всех социальных групп, в интересах каждого новосибирца, - уверен Андрей Панферов.