Бывшему заключенному, убившему ради мести двух пенсионеров, предъявили обвинение

Он признал свою вину в преступлении и сейчас находится под стражей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новосибирцу, убившему ради мести двух пенсионеров, предъявили обвинение. Он признал свою вину в преступлении и сейчас находится под стражей.

— По ходатайству следствия он заключен под стражу. Следователем ему предъявлено обвинение по пункту «а», части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Вину в совершении преступления он признал. Расследование по уголовному делу продолжается, — пояснили в СУ СК по Новосибирской области.

Напомним, произошла эта жуткая история в селе Блючанское Чановского района. Бывший заключенный убил двоих пенсионеров, а потом, чтобы замести следы, поджег их дом, оставив тела внутри. Как выяснило следствия, таким образом он хотел отомстить им за то, что они когда-то дали против него показания в суде.

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