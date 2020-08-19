Появилось видео ДТП в Бердске, где людей зажало в машине

Произошедшее утром 19 августа в Бердске ДТП попало на видео. Фото: Кадр из видео

Произошедшее утром 19 августа в Бердске ДТП попало на видео. Напомним, в этой аварии на улице Вокзальная столкнулись три машины. В одной из них зажало мужчину и женщину. На помощь им вызвали спасателей Бердского отряда МЧС, пожарных, ГИБДД и «Скорую помощь».

— На кадрах видео видно, что водитель кроссовера Toyota Highlander ехал со стороны улицы Лелюха в направлении улицы Спортивной. На пересечении с улицей Максима Горького перед Хайлендером резко выехал универсал. Уходя от удара с ним, кроссовер уходит в занос и, врезавшись в Волгу, автомобиль делает оборот в воздухе, после чего сталкивается с универсалом Nissan, — сообщает паблик «АСТ-54», где и было опубликовано это видео.

Всего в аварии пострадали четыре человека, их передали медикам из скорой помощи. Все причины и обстоятельства аварии будут установлены позже.

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Также в ДТП пострадали мужчина и ребенок из другого автомобиля (подробнее).