Строитель сорвался с крыши пятиэтажки

Мужчина упал с пятого этажа. Фото: Анна ПАШАГИНА

Вчера вечером, 18 августа, на улице Авиастроителей с крыши упал рабочий. ЧП произошло в Дзержинском районе. Уже несколько дней в это доме бригада строителей ремонтирует кровлю.

— У нас в доме еще и трубы меняют. Ну и ко мне рабочий прибежал и говорит, что там строитель упал с пятого этажа. Я выхожу, а он лежит возле подъезда, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница.

По словам соседей, мужчине удалось выжить. По рассказам жителей дома, рабочие всегда были в страховке и без нее на крышу не залазили. Техника безопасности была соблюдена и строители всегда находились под присмотром прораба.

На место сразу же приехала скорая помощь и сибиряка увезли в больницу. На данный момент о его состоянии ничего неизвестно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru