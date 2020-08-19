Хулигана в грязных кроссовках отпустили

Фото: Влад КОМЯКОВ

Сигнал тревоги из кофейни, расположенной в БЦ «Сити-центр» на улице Депутатской в Центральном районе Новосибирска, поступил в дежурную часть Агентства 18 августа в 21.27. Сработал датчик разбития остекления дверей в тамбуре.

Охранникам ГВАРДИИ, которые обеспечивают безопасность здания, потребовалась минута для прибытия на место происшествия. Следом подъехала и группа быстрого реагирования, вызванная оперативным дежурным.

У входа в кофейню «гвардейцы» обнаружили компанию нетрезвой молодежи, пинавшую стеклянные двери. Разбить двери, к счастью, они не успели, но на стекле уже красовались следы протектора кроссовок.

Подозреваемый, обутый в спортивную обувь, не стал отрицать, что следы на стекле - это дело его ног, но уточнил, что умысла проникнуть внутрь кофейни у него не было. Двери, с его слов, он пинал ради развлечения.

Охранники задержали подростка и вызвали на место происшествия собственника кафе. Убедившись, что причиненный заведению ущерб незначителен, тот попросил не передавать задержанного в полицию, а отпустить восвояси. Что и было сделано после проведения воспитательной беседы.