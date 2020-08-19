Какие трамвайные маршруты закрывают в Новосибирске: мэрия сделала заявление

Рассказываем, какие трамвайные маршруты закрывают в Новосибирске. Фото: Евгения ГУСЕВА

Какие трамвайные маршруты закрывают в Новосибирске: рассказываем, когда горожанам придется искать другой способ передвижения. Такие меры будут приняты в связи с капитальным ремонтом теплотрассы.

— С 21 августа по 1 сентября будут закрыты трамвайные маршруты № 3 «Молкомбинат — Метро «Площадь Маркса» и № 9 «ТЭЦ-2 — ТГ «Левобережный». В этот период будут сужать проезжую часть и демонтировать трамвайные пути на улице Сибиряков-Гвардейцев в районе здания 51\2, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Кроме того, трамвай №18 теперь будет ездить по другому маршруту в прямом и обратном направлениях: «Юго-Западный ж/м — ТГ «Левобережный» с разворотом на территории филиала № 4 МКП «ГЭТ» «Левобережный трамвай».

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