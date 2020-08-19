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Жители Новосибирской области начали регистрироваться для участия в «Диктанте Победы»

В 2020 году участники акции смогут предварительно зарегистрироваться на той площадке, где им было бы удобно написать «Диктант Победы», заявил заместитель секретаря Генсовета «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн
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Андрей Панферов. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Андрей Панферов. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

- Такая возможность удобна и для организаторов, которые смогут рассчитать количество участников и ограничить их количество на той или иной площадке в соответствии с ограничениями из-за пандемии, действующими в регионах, - сказал Александр Хинштейн.

Зарегистрироваться для участия в акции можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф. и в специальном приложении, которое уже доступно для смартфонов. Здесь же можно будет получить электронный диплом участника «Диктанта Победы». По согласованию с Минпросвещения высокие результаты участников акции будут засчитывать при поступлении в вузы.

По информации организаторов, жители Новосибирска и области уже начали регистрироваться на сайте «Диктанта Победы» - заявки поступают как от горожан, так и селян. Напомним, что только зарегистрированные участники могут узнать свой результат с очного участия в диктанте.

- В Новосибирской области «Диктант Победы» будет проходить почти на 200 площадках. Среди них - четыре завода и в том числе завод имени Чкалова, который, по предварительной информации, будет главным местом проведения «Диктанта Победы» в регионе. Также в акции примут участие библиотеки, дома культуры, детские школы искусств и региональный исполнительный комитет «Единой России». Здесь тоже будет площадка. Особенность проведения этого мероприятия в том, что именно 3 сентября в Новосибирске, в историческом парке «Россия – моя история», открывается фотовыставка тружеников тыла в честь присвоения Новосибирску почётного звания «Город трудовой доблести, - прокомментировал Андрей Панферов, первый замсекретаря регионального отделения «Единой России», первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области.