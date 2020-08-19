Работа загсов в Новосибирске с 20 августа 2020 года: что изменится для молодоженов

Рассказываем, как изменится работа загсов в Новосибирске с 20 августа 2020 года
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Работа загсов в Новосибирске с 20 августа 2020 года изменится. Об этом рассказали в управлении по делам ЗАГС Новосибирской области.
— Государственная регистрация заключения брака будет производиться в присутствии не более 10 участников мероприятия, включая работников органа ЗАГС, — сообщили в региональном управлении по делам ЗАГС.
Молодоженов во время церемонии также просят надеть медицинские маски. Если масочный режим будет нарушен, специалист отдела будет отказывать им в обслуживании.
Напомним, после окончания самоизоляции невесты в России стали чаще покупать подвенечные платья и аксессуары для свадеб. Спрос на свадебную атрибутику увеличился на 58% в первую неделю августа.
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