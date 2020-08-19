Посвященный Дню российского флага квиз пройдет в Новосибирской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

22 августа в 11.00 состоится увлекательная интеллектуальная игра «Online-квиз «Три цвета Родины», посвященная Дню российского флага. Впервые в Новосибирской области она пройдет в Сети. Квиз - это интеллектуально-развлекательная командная игра, победить в которой помогают логика, интуиция и сообразительность.

- Мы постоянно ищем новые форматы проведения патриотических мероприятий, которые были бы интересны и актуальны для молодежи. Сегодня большой популярностью у всех, от школьников до пенсионеров, пользуется квиз - захватывающая игра для несколько команд знатоков. Кроме эрудиции здесь важно уметь быстро разобраться в вопросе с подвохом. Из-за ограничений проведения массовых мероприятий мы перенесли игру на онлайн-площадку. Это новый опыт для нас. Уверена, он будет успешным. Теперь количество участников не зависит от вместимости помещения, а значит, в квиз смогут сыграть больше желающих, - рассказала менеджер по связям с общественностью ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» Ольга Панченко.

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Вместе с этим, по ее словам, с заявкой стоит поторопиться. Участники могут зарегистрироваться с помощью онлайн-формы clck.ru/QLZR3. В команде должно быть два-три человека. Также обязательно придумать для нее название.

- Игроки получат уникальную возможность узнать, насколько хорошо они знают историю флага нашей Родины и историю страны в целом. Мы намеренно сделали ограничение по возрасту: в квиз смогут сыграть молодые люди и девушки в возрасте от 14 до 30 лет. То есть то поколение, которое родилось и выросло в современной России под нашим триколором, - отметила Ольга Панченко.