Вместо общежитий - в изоляцию: в НГУ откроют обсерватор для иностранных студентов

Фото: Александра Федосенко
Фото: Архив "КП"
В среду, 19 августа, стало известно, что в одном из общежитий НГУ откроют обсерватор для иностранных студентов. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе университа.
— В здании общежития № 1а будет открыт обсерватор на 120 койко-мест. В нем будут размещены на 14-дневный срок студенты, прибывшие из-за границы и не имеющие российского гражданства, Обсерватор начнет работу с первого дня, как приедут иностранные студенты, — сообщили в пресс-службе НГУ.
Персонал общежития также обеспечат масками, перчатками и антисептиками.
Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала, как будет проходить обучение в школах с 1 сентября: повседной жизни учеников коснутся изменения.
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