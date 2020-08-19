«Их зажало в машине»: спасатели МЧС вытащили из покореженного авто двух сибиряков

Спасатели вытащили из авто мужчину и женщину. Фото: ГУ МЧС по НСО.

В среду, 19 августа, утром в Бердске произошло ДТП. На улице Вокзальная в 7:30 столкнулись три машины. В одной из них зажало мужчину и женщину. На помощь им вызвали спасателей Бердского отряда МЧС, пожарных, ГИБДД и «Скорую помощь».

В другой машине по предварительной информации, пострадали мужчина и ребенок. Фото: ГУ МЧС по НСО.

— Специалисты МЧС России оперативно отключили автомобильные аккумуляторы, чтобы не допустить возгорания электропроводки. При помощи гидравлического инструмента спасатели, сняв крышу со стоек, деблокировали мужчину и женщину. Все работы по спасению людей заняли чуть более получаса. Также по оперативной информации ушибы получили мужчина и ребенок из другой машины, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пострадавших передали "Скорой помощи". Фото: ГУ МЧС по НСО

Пострадавших передали бригаде «скорой помощи» для дальнейшего осмотра. Причины и обстоятельства аварии уточняются.

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