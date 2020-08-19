В Новосибирской области за сутки коронавирусом заболел 51 человек

Благодаря усилиям врачей коронавирус отступает. Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 19 августа, в оперативном штабе правительства региона сообщили, что в Новосибирской области коронавирусом заболели за сутки еще 51 человек. За это же время выздоровело еще 73 пациента.

— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 10 775 человек, из них — 656 детей. 9333 пациента выписаны с выздоровлением. Скончались всего 324 человек, — рассказали в оперативном штабе.

В отделениях интенсивной терапии находятся 60 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 11 пациентов.

Сейчас в детской больнице №3 лежат 25 детей: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у которых диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также находятся 1093 взрослых пациентов.

Всего в Новосибирской области провели 377 692 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 556 жителей региона, 34 177 человек сняты с меднаблюдения.

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