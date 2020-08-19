В Новосибирской области от коронавируса умерли еще пять человек: что о них известно

Еще несколько человек умерли от коронавируса в Новосибирской области. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В среду, 19 августа, стало известно о том, что за последние сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались еще 5 пациентов. Об этом сообщили в оперативном штабе регионального правительства.

— Скончались еще пять человек: мужчина в возрасте 63 года и женщины в возрасте 56 лет, 61 год, 70 лет и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 324 человека, — рассказали в оперштабе.

Сейчас в реанимации находятся 60 человек, подключены к аппаратам ИВЛ 11 человек.

С начала эпидемии коронавирусом заболели 10 775 человека, в том числе инфицированы 656 детей. Выздоровели 9 458 пациентов.

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