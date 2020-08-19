«Не фартануло»: появилось эпичное видео, как трактор вытаскивает из кучи песка застрявший автобус

Автобус забуксовал в рыхлой земле на обочине. Фото: стоп-кадр

Утром в среду, 19 августа, пассажирский «ПАЗ» увяз в песке на Южно-Чемском жилмассиве. Проезжавшие мимо автомобилисты рассказали, что так водитель автобуса пытался сэкономить время на дороге.

— «ПАЗик» хотел пробку объехать по обочине, немного притопил, — рассказал очевидец в соцсетях, снявший инцидент на камеру. Водитель автобуса не знал, что почва на обочине рыхлая. Его машина сильно забуксовала и не могла сдвинуться с места.

В итоге доставать его из западни пришлось трактору. Подписчики группы подшутили над водителем:

— Я видел, как он залетел! Он сначала объехал по встречке всех, заехал на остановку и оттуда — сразу в пески.

— Любишь по обочине кататься, люби и в грязи посидеть.

— Теперь сидит и лепит куличики. Не самое плохое занятие

— Не фартануло, — написали они в комментариях.

Напомним, в апреле в песке забуксовал другой автомобиль, принадлежащий сибирячке. Его хозяйка выехала на пляж прямо к Обскому морю, не рассчитав, что ее железный конь застрянет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Лень было идти до моря»: сибирячка всю ночь откапывала дорогую иномарку, застрявшую на пляже

Девушка возмущалась, что на Обском водохранилище до сих пор не сделали дорогу, чтобы можно было проехать прямо к воде (подробнее)