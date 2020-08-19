Новосибирец забрался на арку Бугринского моста: его пришлось снимать спасателям

Мужчина спустился сам по лестнице, спасатели контролировали его спуск. Фото: стоп-кадр.

Спасатели МАСС рассказали, что на арку Бугринского моста взобрался 27-летний мужчина. Произошло это днем во вторник, 18 августа. Молодого человека заметили водители, проезжающие по мосту, они и вызвали спасателей.

— Оперативный экипаж спасателей выехал в 15:12. Молодой человек действительно был обнаружен на одной из арок в месте, где заканчиваются поручни, на высоте, достаточной, чтобы упасть и получить травмы. Спасатели МАСС попросили парня не предпринимать никаких действий и не пытаться слезть самостоятельно, — рассказали спасатели МАСС.

Они приставили к арке лестницу один из спасателей поднялся к молодому человеку. Первым делом он нацепил на него страховку и косынку для спуска вниз, а на голову надел каску для скалолазания. Парень сам спустился по лестнице.

Позже молодого человека передали сотрудникам отдела полиции, чтобы выяснить, почему он залез на мост.

Напомним, 8 июля на арку Бугринского моста забирался другой мужчина. Только когда к нему подъехали спасатели, он запаниковал, слез с другой стороны арки и сбежал на пляж.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибиряк залез на арку Бугринского моста: на место приехали спасатели

Мужчина, увидев людей в форме и касках, запаниковал (подробнее)