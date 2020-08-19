«Ну и мамаша!»: маленькому сурикату, брошенному родителями, пришлось учиться самостоятельности

Маленький сурикат не видел лестницу и пытался допрыгнуть до домика. Фото: стоп-кадр
Новосибирский фотограф Анна Новикова сняла на камеру забавный случай в вольере у сурикатов. У африканских зверьков появился малыш. Вот только родители за ним почти не следили. Они спрятались в домик, взбежав туда по лесенке, а своего детеныша на улице.
Малыш пытался сам допрыгнуть до домика, но лапки слишком коротки. Иногда родители к нему спускались, но не помогали, а сразу убегали обратно. Посетителей зоопарка это возмутило
— Мамаша бросила! И папаша бросил. А малыша на произвол судьбы. Как он сейчас сам заберется? — комментировала фотограф. — Маленький лесенку не видит!
Родители малышу не помогли - пришлось взбираться самому. Фото: стоп-кадр
Но в конце концов малыш-сурикат догадался, как залезть, и быстро вскарабкался наверх.
Подписчики Анны Новиковой в соцсетях тоже удивились такому поведению зверьков.
— Очень странно! В колонии сурикатов все члены по очереди заботятся о безопасности каждого. Но все они убежали и оставили малыша одного! Рад, что малыш сам нашел дорогу домой.
— Смышленый малыш.
— С такими родителями ему просто необходимо быть смышленым! — пошутили они в комментариях.
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