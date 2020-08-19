«Ну и мамаша!»: маленькому сурикату, брошенному родителями, пришлось учиться самостоятельности

Маленький сурикат не видел лестницу и пытался допрыгнуть до домика. Фото: стоп-кадр

Новосибирский фотограф Анна Новикова сняла на камеру забавный случай в вольере у сурикатов. У африканских зверьков появился малыш. Вот только родители за ним почти не следили. Они спрятались в домик, взбежав туда по лесенке, а своего детеныша на улице.

Малыш пытался сам допрыгнуть до домика, но лапки слишком коротки. Иногда родители к нему спускались, но не помогали, а сразу убегали обратно. Посетителей зоопарка это возмутило

— Мамаша бросила! И папаша бросил. А малыша на произвол судьбы. Как он сейчас сам заберется? — комментировала фотограф. — Маленький лесенку не видит!

Родители малышу не помогли - пришлось взбираться самому. Фото: стоп-кадр

Но в конце концов малыш-сурикат догадался, как залезть, и быстро вскарабкался наверх.

Подписчики Анны Новиковой в соцсетях тоже удивились такому поведению зверьков.

— Очень странно! В колонии сурикатов все члены по очереди заботятся о безопасности каждого. Но все они убежали и оставили малыша одного! Рад, что малыш сам нашел дорогу домой.

— Смышленый малыш.

— С такими родителями ему просто необходимо быть смышленым! — пошутили они в комментариях.

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